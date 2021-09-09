Вологжанка через суд взыскала с бывшего мужа 20 тысяч рублей компенсации за побои

09.09.2021 [Общество]

В Вологде суд рассмотрел иск местной жительницы к бывшему мужу о взыскании с него компенсации морального вреда за побои.

«Он бил ее руками и ногами по голове, толкал, хватал руками за волосы, от чего она длительное время находилась на лечении, пережила нравственные и физические страдания», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

Ответчик не согласился с иском и сказал, что переводил бывшей жене деньги и навещал её в больнице, чтобы поддержать. По его мнению, ухудшение её здоровья не связано с побоями.

«Исследовав материалы дела, суд пришел к выводу, что факт причинения ответчиком телесных повреждений истцу установлен, поэтому виновный обязан компенсировать потерпевшей моральный вред», — также говорится в сообщении

С учётом полученных истцом повреждений, а также материального положения ответчика, суд взыскал с мужчины 20 тысяч рублей компенсации морального вреда в пользу бывшей жены. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Тэги: побои, семья, иск, взыскание

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