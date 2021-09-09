Вологжанин разбил лобовое стекло в машине соседки из-за парковочного места

09.09.2021 [Общество]

В Вологде суд рассмотрел иск местной жительнице к соседу о взыскании с него ущерба за разбитое лобовое стекло.

В июле 2021 года мужчину привлекли к административной ответственности за то, что он разбил стекло в автомобиле «КИА РИО», принадлежащего истцу. В суде он не признал иск и отрицал вину, хотя в ходе административной проверки признался в содеянном. Его причастность  подтвердилась также записями видеонаблюдения с места происшествия.

Женщина рассказала, что накануне инцидента сосед обвинял её в том, что она занимает его парковочное место.

Суд удовлетворил иск и взыскал с ответчика 8200 рублей возмещения ущерба в пользу потерпевшей. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано, сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Ранее newsVO сообщал, что о возбуждении уголовного дела в отношении жителя Череповца, который поджёг чужой автомобиль из-за борьбы за парковочное место.

Тэги: парковка, конфликт, компенсация вреда, суд

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