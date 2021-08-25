Череповчанин поджег чужое авто из-за борьбы за парковочное место

25.08.2021 [Происшествия]

В Череповце полицейские раскрыли поджог автомобиля на улице Архангельской, 68.

Как newsVO сообщал ранее, сообщение о возгорании поступило 23 августа в 22:20. По уточнённым данным сгорел автомобиль «Форд Фьюжн». Осмотрев место происшествия, оперативники обнаружили улики, указывающие на умышленный поджог, и установили личность подозреваемого, которым оказался 46-летний сосед водителя иномарки. Его задержали.

«В ходе допроса задержанный дал признательные показания, пояснив, что причиной для совершения преступления стала борьба за парковочное место. По словам мужчины, он со своим другом сидели на лавочке возле подъезда, когда рядом с ними припарковалась автомашина форд. Череповчанин сделал замечание водителю, о том, что тут оставлять автомобиль не нужно. После произошедшего совестного конфликта, злоумышленник поднялся к себе в квартиру, взял канистру со спиртом, облил и поджег Ford, после чего скрылся», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.

Тэги: поджог машины

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