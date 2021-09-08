Отопление и горячую воду отключат в Зашекснинском районе Череповца на три дня

08.09.2021 [Общество]

С пятницы, 10 сентября, начнет работы по врезке новых магистральных сетей в Зашекснинском районе Череповца «Газпром теплоэнерго Вологда». Горячую воду и отопление в домах жителей отключат на три дня. 

— Рассчитываем, что за выходные работы завершатся, а в понедельник, 13 сентября, начнется подключение потребителей по постоянной схеме. Синоптики на выходных обещают потепление до 14-16 градусов тепла, — написал в соцсети мэр Вадим Германов. 

Ранее NewsVo сообщал, что ресурсоснабжающая организация накануне разослала в управляющие компании телефонограммы о планируемом отключении отопления и горячей воды в Зашекснинском районе на неделю. Причина — необходимость завершить работы на сетях. В мэрии сразу заявили, что не согласуют такое долгое отключение.

Германов также отметил, что на время проведения работ будет закрыта конечная остановка автобусов на Рыбинской. 10, 11 и 12 сентября автобусы маршрутов № 25, 31 и 39 будут разворачиваться на перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Рыбинской.

 

Тэги: мэрия Череповца, отключение отопления

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