Ресурсоснабжающая компания хочет отключить отопление в Зашекснинском районе Череповца на неделю: мэрия против

В Череповце теплоснабжающая организация, «Газпром теплоэнерго Вологда», разослала в управляющие компании телефонограммы о планируемом отключении отопления и горячей воды в Зашекснинском районе на неделю. Причина — необходимость завершить работы на сетях. В мэрии уже заявили, что не согласуют такое долгое отключение.

Мэр города Вадим Германов в соцсети сообщил, что на данный момент ремонт не завершен на четырех участках сетей. Подключение тепла началось во всех районах города в понедельник, 6 сентября. Там, где идет капремонт, теплоноситель пошел по временным сетям.

— В Зашекснинском районе подключение домов также началось, но чуть медленнее, чем обычно. «Газпром теплоэнерго Вологда» опасается давать полную мощность на временных сетях. Любая нештатная ситуация может привести здесь к разбалансировке системы и остановке котельной. Самое главное: никакого отключения горячей воды НА НЕДЕЛЮ в Зашекснинском районе не будет. Мэрия никогда не согласует такой долгий график ремонтных работ, — отмечает Германов.

По словам мэра, теплоэнергетикам необходимо будет выполнить переключение с временных сетей на новые. Отключение горячей воды и отопления возможно не более, чем на три дня.