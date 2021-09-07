Бесплатные занятия по плаванию для второклассников стартовали в бассейнах Вологды

07.09.2021 [Общество]
Бесплатные занятия по плаванию для второклассников стартовали в бассейнах Вологды

Первые занятия по плаванию для второклассников состоялись в городских бассейнах Вологды 7 сентября. Всего в новом учебном году их посетят около пяти тысяч детей. Каждая школа прикреплена к одному из восьми муниципальных или частных бассейнов.

«Занятия по обучению плаванию – это дополнительная программа, очень важная для детей. Плавание - это залог здоровья и физического, и душевного, профилактика стрессов и заболеваний, закаливание организма. Занятия проходят с согласия и по желанию родителей, если такого желания нет, то дети могут не проходить эту программу. На уроки плавания детей сопровождают педагоги.  Если у родителей есть желание и возможность привести ребенка в бассейн или забрать, то это тоже не запрещается», - пояснила начальник управления образования Вологды Ирина Гуляева.

Так, второклассники школы № 14 занимались в бассейне Центра образования №42, школы №26 - в бассейне «Лагуна», школы №18 - в бассейне «Ква-ква», для учеников школы №1 был открыт бассейн спорткомплекса «Спектр». Для каждого класса предусмотрены 15 уроков плавания.

«Наша задача - научить детей держаться на воде, плавать. Это навыки, необходимые для безопасности каждому человеку. Также не забываем о цели оздоровления. Задания будем давать разные в зависимости от уровня подготовки, от того, как ребенок держится на воде. Начинаем с самых простых упражнений у бортика, затем перейдем к заданиям с досками для плавания. Тех, кто, хорошо умеет плавать, будем тренировать для сдачи норм ГТО по этому направлению», - рассказал тренер по плаванию Центра образования №42 Даниил Дудин.

В Центре образования №42 предусмотрено, чтобы в бассейне находилось по одному тренеру на 10 детей. Есть все необходимое для обеспечения безопасности, дежурит медицинский работник, который, в случае необходимости, сможет сразу оказать помощь. Вода в бассейне очищается с помощью фильтров с кварцевым песком, гипохлорида натрия и ультрафиолетовых бактерицидных ламп.

Ранее NewsVo публиковал список бассейнов и школ, которые за ними закреплены. Классы будут водить занятия педагоги. Но если уроки плавания проходят в утреннее или вечернее время, то по желанию привести или забрать детей смогут и родители.

Специалисты считают, что возраст 8-9 лет - самый оптимальный для обучения плаванию. Ребенок уже освоился в школе, стал более организованным. При этом такие занятия положительно влияют на формирование осанки, мышечного корсета и в целом закаливание организма.

На организацию занятий из городского бюджета выделено 2,9 млн рублей. 

Тэги: бассейн, администрация города Вологды

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