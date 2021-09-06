«В квартирах сырость и колотун»: вологодский губернатор поручил главам муниципалитетов начать отопительный сезон

Правительство Вологодской области фиксирует рост жалоб жителей региона на холод в квартирах. Некоторые из комментариев в ходе оперативного совещания зачитал губернатор Олег Кувшинников.

— «Управляющим компаниям пора задуматься о досрочном подключении отопления в жилых помещениях. На десять дней прогноз погоды — дождь и холод. В квартирах сырость и колотун». Еще одно обращение: «В квартирах очень холодно, просим подключить отопление в поселке Грибково. Стояки в ванной ледяные». Еще одно обращение: «Очень холодно, с маленьким ребенком сидим с обогревателем. Думаю, счет за электроэнергию будет больше, чем было бы за отопление». (…) Уважаемые главы муниципальных образований, главы городов, поручаю в сжатые сроки обеспечить подачу теплоэнергии и обеспечить начало отопительного сезона не только в социальных объектах, но и в жилом фонде», — заявил Кувшинников.