«В квартирах сырость и колотун»: вологодский губернатор поручил главам муниципалитетов начать отопительный сезон

06.09.2021 [Общество]

Правительство Вологодской области фиксирует рост жалоб жителей региона на холод в квартирах. Некоторые из комментариев в ходе оперативного совещания зачитал губернатор Олег Кувшинников. 

— «Управляющим компаниям пора задуматься о досрочном подключении отопления в жилых помещениях. На десять дней прогноз погоды — дождь и холод. В квартирах сырость и колотун». Еще одно обращение: «В квартирах очень холодно, просим подключить отопление в поселке Грибково. Стояки в ванной ледяные». Еще одно обращение: «Очень холодно, с маленьким ребенком сидим с обогревателем. Думаю, счет за электроэнергию будет больше, чем было бы за отопление». (…) Уважаемые главы муниципальных образований, главы городов, поручаю в сжатые сроки обеспечить подачу теплоэнергии и обеспечить начало отопительного сезона не только в социальных объектах, но и в жилом фонде», — заявил Кувшинников. 

Ранее NewsVo сообщал, что мэр Вологды Сергей Воропанов 6 сентября заявил, что тепло в домах должно появиться в течение трех - четырех дней, до 9 сентября. В мэрии Череповца заявили, что отопительный сезон стартует 6 сентября. 

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