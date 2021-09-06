Тепло в квартирах вологжан должно появиться в течение трех – четырех дней

О начале отопительного сезона в Вологде рассказал мэр Вологды Сергей Воропанов. По словам градоначальника, с 31 августа в областном центре тепло появилось в 79 детских садах из 95-ти. Кроме того, отопление включено в 31-й городской школе из 49-ти, а также в 44-х лечебных учреждениях.

Что касается жилого фонда, то, как заявил Сергей Воропанов, тепло в домах должно появиться в течение трех - четырех дней, до 9 сентября. Кстати, в комментариях под постом мэра тема отопления является одной из самых обсуждаемых. Большинство горожан жалуются на сырость и холод в квартирах, и просят подключить тепло несмотря на рост коммунальных расходов.

Как ранее сообщало издание newsvo.ru, в Череповце отопительный сезон также стартовал в понедельник, 6 сентября. Соответствующее постановление подписано мэром города Вадимом Германовым. Сегодня же подключать дома к теплу начали в Вологодском районе.