Всероссийский кинопоказ фильмов о блокаде Ленинграда пройдёт онлайн 8 сентября

06.09.2021 [Культура]

Онлайн-кинопоказ фильмов о блокаде Ленинграда от VIII молодёжного кинофестиваля «Перерыв на кино» пройдёт 8 сентября. Присоединиться к трансляции смогут бесплатно все желающие, для этого достаточно иметь подключение к сети интернет и в указанное ниже время пройти по ссылке.

В этом году кинопоказ приурочен к 80-й годовщине начала блокады Ленинграда.

8 сентября в 12:15 начнётся онлайн-кинопоказ фильмов о блокаде Ленинграда от VIII молодёжного кинофестиваля «Перерыв на кино».

– Зрители увидят анимационный фильм «Хранитель маяка» о знаменитом Осиновецком маяке, игровую картину «Прасковья» о блокадной чернильнице, спасшей жизнь своей владелице, а также две документальные ленты «Блокадный учитель» и «Блокада - жизнь. До и после» с главными героинями которых состоится телемост, – сообщается в анонсе мероприятия.

8 сентября в 13:00 сразу после завершения кинопоказа будет организован телемост с жительницами блокадного Ленинграда – 101-летней Надеждой Васильевной Строгоновой и 100-летней Ниной Георгиевной Сахарновой. Задать вопрос непосредственным свидетелям тех страшных событий можно будет в комментариях на сайте – лучшие вопросы будут озвучены в прямом эфире с указанием ФИО и населённого пункта, откуда поступил вопрос.

Всероссийская акция проходит в рамках культурной программы VIII молодёжного кинофестиваля короткого метра о Великой Отечественной и Второй Мировой войне «Перерыв на кино», программа которого с 2014 года объединяет короткометражные фильмы на тему Второй Мировой и Великой Отечественной войны от детей, студентов киновузов и независимых режиссёров до 35 лет.

Цель акции – напомнить зрителям о трагедии войны и о тех, благодаря кому эти страшные события они сегодня наблюдают только на экране.

Организатор мероприятия – Фонд «Мост поколений» на средства Фонда президентских грантов.
 

Тэги: кино, кино фестивали, фестиваль, блокада Ленинграда

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