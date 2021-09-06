«Все блага для буржуазии»: в Усть-Кубинском районе газ подвели к дачам богатых чиновников и бизнесменов?

06.09.2021 [Общество]

Пресс-служба правительства Вологодской области 3 сентября сообщила, что к деревням Чернышово, Чирково и Кочурово Усть-Кубинского района подвели природный газ. Межпоселковый газопровод был построен в рамках инвестиционной программы газификации регионов России, объем вложений в его строительство составил более 100 миллионов рублей. Запуск объекта происходил в торжественной обстановке, с участием первых лиц области. 

На Вологодчине голубое топливо стало доступным для жителей еще почти двух сотен домов
Фото с сайта правительства Вологодской области

В соцсетях жители района удивляются тому, что газ решили провести в первую очередь в эти деревни. Так, по данным переписи населения 2010 года, в Чернышово постоянно проживают 20 человек, в Чирково - 29 человек, а в Кочурово вообще никто не был прописан. Зато, как рассказывают местные, в этих населенных пунктах много дач обеспеченных людей, которые постоянно проживают в областной столице.

Вот, какие комментарии писали жители Усть-Кубинского района к новости о старте строительства распределительных сетей по деревням Чирково, Чернышово, Кочурово в 2020 году.

«Многие деревни у нас в районе продолжают оставаться без газа, а газ повели в первую очередь к деревням, где основная часть жителей — дачники. Мы не удивляемся, потому что знаем, что это за дачники. Это богатые бизнесмены из Вологды, высокопоставленные чиновники. У многих известных в Вологде людей там дачи, фамилии называть не будем, но все все знают! Поражает, что такие огромные средства "Газпром" выделяет на то, чтобы газифицировать дачные населенные пункты, хотя в первую очередь надо бы газифицировать населенные пункты с постоянно проживающим населением!», - рассказала NewsVo жительница села Устье Татьяна. 

При этом, как ранее сообщал NewsVo, даже в областной столице жители некоторых микрорайонов десятилетиями добиваются газификации частного сектора, где живут постоянно. В этом году долгожданные работы начались в микрорайоне Прилуки. Осенью прошлого года портал Город Во публиковал большую статью о том, как в микрорайоне Осаново людям приходится отапливать жилье с помощью угля и дров. 

 

Тэги: газопровод

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