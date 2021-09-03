Работы по укладке газопровода в микрорайоне Прилуки в Вологде выполнены на две трети

С начала работ в микрорайоне Прилуки в Вологде рабочие проложили почти 2,3 км газопровода. Так, на улице Железнодорожной уложен газопровод диаметром 225 мм. На улице Никольской монтируют трубу диаметром 160 мм. Далее зайдут на Колхозную и Монастырскую. Работы ведутся ежедневно, включая выходные дни, трудятся от 12 до 17 человек, сообщает пресс-служба гордумы Вологды.

«Объект состоит из 3,5 км газовых сетей и газорегуляторной подстанции. В настоящий момент две трети газопровода проложено, осталось чуть больше километра. Выполнен также монтаж газорегуляторной подстанции, которая разместили на ул. Железнодорожной. Работы выполняются с помощью горизонтально-направленного бурения, чтобы минимизировать повреждения дорожного полотна», — рассказал представитель подрядной организации Михаил Округин.

Земляные работы проводятся в сопровождении археологов. Газопровод будет пролегать через памятник археологии — поселение Прилуки XVII–XVIII веков.

«Это территория памятника, поэтому культурный слой разбирается археологами. На данный момент идет устройство котлована для поворота газопровода. В дальнейшем, когда мы дойдем до материковой поверхности, с которой началась вся жизнь здесь, начнут работать газовики. Тогда они смогут проложить трубы без разрушения культурного слоя и без нанесения какого-либо урона памятнику», — пояснил директор ООО «Вологодская археология» Алексей Угланов.

Почти десять лет жители Прилук пытались добиться проведения газа в свои дома. Решение о газификации микрорайоне было подтверждено на Градостроительном совете под председательством губернатора. На проведение всех работ выделено почти 34 млн рублей из областного и городского бюджетов. Новый газопровод позволит пустить газ примерно в 250 домовладений в границах улиц Железнодорожной, Колхозной и Никольской. Сейчас формируются списки желающих подвести газ к своему участку.



«На прошлой рабочей на встрече при Главе Вологды было принято решение составить списки желающих подключиться к данному газопроводу, чтобы составить коллективное обращение в газораспределительную организацию. Тогда процесс подключения пройдет максимально быстро и эффективно. Жители могут обратиться к инициативной группе и председателю ТОСа и оставить свои данные», — прокомментировал заместитель начальника Департамента городского хозяйства по коммунальному хозяйству Вологды Леонид Степанов.



По словам представителя депутатского объединения «Единой России» в Гордуме Максима Выдрова, на сегодняшний день свое желание изъявили почти 70% жителей микрорайона Прилуки. Список продолжает пополняться.



Член фракции «Единая Россия» в ЗСО Денис Долженко напомнил, что президент поддержал инициативу «Единой России» до 2023 года обеспечить бесплатную подводку газа в газифицированных населенных пунктах до границ земельных участков. Собственники частных домов будут оплачивать только подключение газа от границы участка к дому и в самом жилом помещении. Такая мера позволяет снизить сумму подключения в разы. Узнать подробнее и подать заявку можно в «Газпром газораспределение Вологда».



Согласно контракту, работы по строительству газопровода в Прилуках должны быть завершены до 19 ноября.