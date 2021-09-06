Выставка «Возвращение к себе» открылась на улице Пушкинской в Вологде

Межмузейный выставочный проект «Возвращение к себе» открылся в Вологде на улице Пушкинской напротив кинотеатра «Ленком».

Участниками этого выставочного проекта стали литературные мемориальные музеи из пяти регионов страны: Музей-квартира Василия Белова (филиал Кирилло-Белозерского музея-заповедника), Литературно-мемориальный музей Федора Абрамова (филиал Архангельского краеведческого музея), Музей Валентина Распутина (филиал Иркутского областного краеведческого музея), Литературный музей имени Виктора Астафьева (филиал Красноярского краевого краеведческого музея), Всероссийский мемориальный музей-заповедник Василия Шукшина.

Торжественное открытие проекта в Вологде состоялось в минувшие выходные.

– Объединённая выставка «Возвращение к себе», организованная несколькими крупными литературными музеями России, с моей точки зрения явление в нашем культурном пространстве абсолютно уникальное, как по уровню и форме её проведения, по тем задачам, которые перед ней поставлены, так и по характеры самой выставки. У меня нет сомнений в том, что у этого сотрудничества большое будущее, ибо тот диалог между выдающимися писателями, который продолжался на протяжение долгих лет в пору рассвета их творчества, всё ещё не закончен. Более того, масштаб этого разговора, само качество дискуссии, позволяет надеяться на то, что у выставки найдётся много заинтересованных сторонников, людей небезразличных, по-прежнему ценящих ёмко, точно, умно, искреннее произнесённое слово, за которым стоит не просто риторика, но реальная жизнь с реальными проблемами, – сказал о выставке российский кинорежиссер Тэмо Эсадзе.