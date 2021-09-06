Выставка «Возвращение к себе» открылась на улице Пушкинской в Вологде

06.09.2021 [Культура]

Межмузейный выставочный проект «Возвращение к себе» открылся в Вологде на улице Пушкинской напротив кинотеатра «Ленком».

– Выставка посвящена выдающимся именам русской литературы – Федору Абрамову, Василию Белову, Василию Шукшину, Валентину Распутину, Виктору Астафьеву, – сообщает Кирилло-Белозетский музей-заповедник. – Это первый масштабный выставочный проект Сообщества музеев писателей второй половины XX века, созданного под эгидой Ассоциации литературных музеев Союза музеев России.

Участниками этого выставочного проекта стали литературные мемориальные музеи из пяти регионов страны: Музей-квартира Василия Белова (филиал Кирилло-Белозерского музея-заповедника), Литературно-мемориальный музей Федора Абрамова (филиал Архангельского краеведческого музея), Музей Валентина Распутина (филиал Иркутского областного краеведческого музея), Литературный музей имени Виктора Астафьева (филиал Красноярского краевого краеведческого музея), Всероссийский мемориальный музей-заповедник Василия Шукшина.

– Материалы выставки созданы на основе архивных документов, хранящихся в музеях, знакомят с основными вехами жизненного и творческого пути прозаиков и приглашают к разговору о своих корнях, своей истории, об идеях русских писателей – мыслителей, – говорится в анонсе мероприятия.

Торжественное открытие проекта в Вологде состоялось в минувшие выходные.

– Объединённая выставка «Возвращение к себе», организованная несколькими крупными литературными музеями России, с моей точки зрения явление в нашем культурном пространстве абсолютно уникальное, как по уровню и форме её проведения, по тем задачам, которые перед ней поставлены, так и по характеры самой выставки. У меня нет сомнений в том, что у этого сотрудничества большое будущее, ибо тот диалог между выдающимися писателями, который продолжался на протяжение долгих лет в пору рассвета их творчества, всё ещё не закончен. Более того, масштаб этого разговора, само качество дискуссии, позволяет надеяться на то, что у выставки найдётся много заинтересованных сторонников, людей небезразличных, по-прежнему ценящих ёмко, точно, умно, искреннее произнесённое слово, за которым стоит не просто риторика, но реальная жизнь с реальными проблемами, – сказал о выставке российский кинорежиссер Тэмо Эсадзе.

Выставка будет работать в уличном формате на Пушкинской аллее в Вологде до 1 ноября этого года.

Тэги: Шукшин, Астафьев, Василий Белов, Распутин, писатели, выставка

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