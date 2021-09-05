В Вологодском районе отопительный сезон стартует 6 сентября

В населенных пунктах Вологодского района отопительный сезон стартует в понедельник, 6 сентября.
— С учетом прогнозируемого понижения температуры сегодня (ред. — 3 сентября) приняли решение досрочно возобновить подачу тепла во все наши населенные пункты. Соответствующее постановление уже подготовлено, — отметил глава района Сергей Жестянников.
Ранее NewsVo сообщал, что в областной столице на данный момент к отоплению начали подключать только социальные объекты. Жилой фонд - только по заявкам от управляющих компаний.