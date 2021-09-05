В Вологодском районе отопительный сезон стартует 6 сентября

05.09.2021 [Общество]

В населенных пунктах Вологодского района отопительный сезон стартует в понедельник, 6 сентября. 

— С учетом прогнозируемого понижения температуры сегодня (ред. — 3 сентября) приняли решение досрочно возобновить подачу тепла во все наши населенные пункты. Соответствующее постановление уже подготовлено, — отметил глава района Сергей Жестянников. 

Ранее NewsVo сообщал, что в областной столице на данный момент к отоплению начали подключать только социальные объекты. Жилой фонд - только по заявкам от управляющих компаний. 

Тэги: отопительный сезон

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