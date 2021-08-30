В детсадах и школах Вологды начнут досрочно подключать отопление

Мэр Вологды предложил досрочно подключать к отоплению детские сады и школы города.

— Хотел с вами посоветоваться. Сегодня был в новом корпусе детсада № 108, мне показалось, холодно. Водил утром ребенка в детский сад, тоже показалось, что холодно в группе. Если вы поддержите, я предлагаю по документам отопительный сезон запустить прямо завтра, я отдаю распоряжение и мы выпускаем постановление. Но подключать будем по мере необходимости. В первую очередь, конечно, это детские сады и школы. По прогнозу погоды в конце недели по ночам возможны даже заморозки. Поэтому хотелось бы, чтобы дети приходили в прогретые помещения. Ну, а остальной жилой сектор, я думаю, что управляющие компании тоже дадут заявки, и подключим. Единственное условие по досрочному подключению, по детским садам и школам, это исправные теплосчетчики и подписанные акты о готовности к отопительному сезону. Вот такие предложения, если поддержите, завтра, думаю, будем выпускать постановления, — сказал во время прямого эфира 30 августа Сергей Воропанов.