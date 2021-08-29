Синоптики пообещали снег в начале сентября в Вологодской области

Центр погоды «Фобос» сообщил, что в начале сентября в 11 регионах России ожидается похолодание и первый снег. В списке есть и Вологодская область.

«Зимние» осадки также ожидаются в Мурманской и Архангельской областях, а также в республиках Карелия и Коми. Непогода придет в Пермский край и Свердловскую область. Не исключено выпадение снега и в Кировской, Костромской, Тверской и Ярославской областях.

Похолодает уже 2 сентября.

«В результате прохождения уже не полярного, а арктического атмосферного фронта зарядят холодные дожди, сопровождаемые промозглым северным ветром», — указали синоптики.

Температура воздуха ночью будет составлять +8…+13 градусов, а днем не превысит +16 градусов. При этом «холодное дыхание Арктики» в дальнейшем будет только усиливаться, и по ночам похолодает до +3…+8 градусов, а днем до +7…+12 градусов. Такие температурные показатели на 5–7 градусов ниже климатической нормы сентября, сообщают «Известия».