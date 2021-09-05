224 новых случая коронавируса выявлены в Вологодской области за сутки

За минувшие сутки в Вологодской области выявили 224 новых случая коронавирусной инфекции. 198 человек выздоровели, семь умерли. Такие данные 5 сентября опубликованы на портале стопкоронавирус.рф.

С начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 62 906 пациента. Большая часть из них — 56 342 человека— выздоровели. Согласно официальной статистике, общее количество умерших от коронавируса в Вологодской области — 1 662 человек.

Ранее NewsVo сообщал, что 81-летний пациент коронавирусного моногоспиталя в Череповце покончил с собой.