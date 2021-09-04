223 новых случая коронавируса выявлены в Вологодской области за сутки

04.09.2021 [Общество]

За минувшие сутки в Вологодской области выявили 223 новых случая коронавирусной инфекции. 213 человек выздоровели, десять умерли. Такие данные 4 сентября опубликованы на портале стопкоронавирус.рф.

С начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 62 682 пациента. Большая часть из них — 56 144 человека— выздоровели. Согласно официальной статистике, общее количество умерших от коронавируса в Вологодской области — 1 655 человек.

Ранее NewsVo рассказывал, что план по вакцинации от коронавируса в Вологодской области выполнен на 50%.

Тэги: коронавирус

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