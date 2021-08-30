План по вакцинации от коронавируса в Вологодской области выполнен на 50%

30.08.2021 [Общество]

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников 30 августа на совещании в правительстве рассказал, что план по вакцинации от коронавируса в регионе выполнен наполовину.

— Всего в регион поступило 400 тысяч доз вакцины. 272 тысячи человек вакцинированы первым компонентом, 248 тысяч — вторым компонентом. План по вакцинации в Вологодской области выполнен на 50%. Что пока ниже среднероссийских показателей. В связи с этим еще раз приглашаю всех вологжан на прививочные пункты, — заявил Кувшинников. 

Ранее NewsVo сообщал, что в Череповце решено уменьшить количество коек в одном из коронавирусных моногоспиталей. 

Тэги: коронавирус, вакцинация

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