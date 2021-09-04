В Вологде по горячим следам раскрыли кражу велосипеда

04.09.2021 [Происшествия]

В полицию Вологды с заявлением о краже велосипеда обратился 36-летний мужчина. Он рассказал, что оставил свой «Форвард» у магазина на улице Козленской, а когда вышел на улицу, его уэе не было. 

На место была отправлена следственно-оперативная группа и кинолог с собакой Зарри. Потерпевший описывал полицейским пропавший велосипед, как вдруг увидел, что на его транспортном средстве мимо проехал незнакомец. 

— Полицейские побежали за злоумышленником, но ему удалось скрыться. По запаховому следу служебная собака привела стражей правопорядка к брошенному неподалеку от места преступления велосипеду. Продолжая работать, овчарка довела полицейских до перекрестка улицы Рабочая и Содемский переулок, где подозреваемый был задержан нарядом патрульно-постовой службы полиции, — сообщает пресс-служба областного УМВД. 

В совершении кражи подозревается 50-летний житель Вологды. Возбуждено уголовное дело. Похищенный велосипед вернули владельцу. 

Ранее NewsVo сообщал, что череповчанин украл из подъезда детский велосипед и продал его за две тысячи рублей.

Тэги: кража

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