Череповчанин украл детский велосипед и продал его за две тысячи рублей

03.09.2021 [Происшествия]

В Череповце полицейские раскрыли кражу детского велосипеда.

38-летний потерпевший рассказал, что его сын оставил велосипед непристёгнутым в подъезде дома своего друга, а сам ушёл гулять на улицу. Сумма ущерба составила 10 тысяч рублей.

Подозреваемым в краже оказался 30-летний ранее судимый за аналогичные преступления череповчанин. Его задержали.

«Подозреваемый дал признательные показания, пояснив, что транспорт продал своему знакомому за 2 тысячи рублей», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Возбуждено уголовное дело. Задержанному грозит до двух лет лишения свободы. Велосипед вернули владельцу.

Тэги: кража велосипедов

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