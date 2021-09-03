Череповчанин украл детский велосипед и продал его за две тысячи рублей

В Череповце полицейские раскрыли кражу детского велосипеда.

38-летний потерпевший рассказал, что его сын оставил велосипед непристёгнутым в подъезде дома своего друга, а сам ушёл гулять на улицу. Сумма ущерба составила 10 тысяч рублей.

Подозреваемым в краже оказался 30-летний ранее судимый за аналогичные преступления череповчанин. Его задержали.

«Подозреваемый дал признательные показания, пояснив, что транспорт продал своему знакомому за 2 тысячи рублей», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Возбуждено уголовное дело. Задержанному грозит до двух лет лишения свободы. Велосипед вернули владельцу.