В Верховажье заведующую ломбардом и её заместительницу осудили за кражи денег и украшений

В Верховажском районе суд вынес приговор 38-летней и 50-летней местным жительницам, признанным виновными в присвоении вверенного имущества.

Как установлено судом, обвиняемые работали в ломбарде в селе Верховажье. С мая по ноябрь 2019 года подсудимые подделали документы — залоговые билеты — и присвоили 193 466, принадлежащих организации.

Кроме того, младшая подсудимая украла ювелирные украшения на общую сумму 31 387 рублей.

Обе женщины признали вину и раскаялись. Каждой из них назначено наказание в виде пяти месяцев исправительных работ с удержанием 5% заработка в доход государства. Их также обязали возместить причинённый ущерб. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован, сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Ранее newsVO сообщал о приговоре работнице ломбарда в Вологде, также признанной виновной в присвоении вверенного имущества.