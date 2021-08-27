В Вологде работница ломбарда получила условный срок за кражу украшений и денег

27.08.2021 [Происшествия]

В Вологде суд вынес приговор 54-летней местной жительнице, признанной виновной в хищении вверенного имущества.

Подсудимая — работница ломбарда — с апреля 2016 года по февраль 2020 года похитила ювелирные украшения на общую сумму больше 250 тысяч рублей. Кроме того, она взяла себе из сейфа организации 17 тысяч рублей.

«Похищенные денежные средства потратила на личные нужды и ювелирные украшения сдавала в другие ломбарды и реализовывала самостоятельно путем продажи для личных нужд», — сообщает пресс-служба городской прокуратуры

Женщина пояснила, что пошла на преступление из-за низкой зарплаты и трудного материального положения. Она признала вину и раскаялась в содеянном.

С учётом частичного возмещения ущерба и положительной характеристики личности, осуждённой назначено наказание в виде года и восьми месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в два года.

Тэги: ломбард, кража

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