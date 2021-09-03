Вологодских байкеров наказали за нарушение масочного режима

03.09.2021 [Общество]

По словам юриста Владимира Механикова, кто-то выложил в группе мотоклуба три фотографии с концерта, где часть людей стоят без масок.

«С какого концерта фотографии - не ясно, на двух из них имеется эмблема ВОРК, на третьей вообще не понятно - кто на фото, потому что они сделаны со спины музыкантов, - написал юрист на страничке в соцсетях. – Полиция, осмотрев эти фото, увидела, что некоторые люди стоят без масок. В связи с чем были составлены протоколы по статье КоАП за «невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения».

Протоколы были составлены в отношении президента и самого мотоклуба. Любопытно, что в отношении президента мотоклуба, как ранее сообщало издание Newsvo.ru, вологодский городской суд прекратил производство по делу виду недоказанности его вины.

Однако мотоклуб по аналогичному делу наказали на 50 000 рублей.

«Получается, что за одно и то же административное правонарушение один судья посчитал вину доказанной, а второй судья недоказанной, - рассуждает Владимир Механиков. - Кстати, судья первой инстанции, назначивший наказание, также вел процесс в маске, но с открытым носом, что, согласно судебной практике, тоже является административным правонарушением, предусмотренным этой же статьей 20.6.1 КоАП РФ».

После получения заверенных копий судебных актов юрист намерен подавать жалобу в вышестоящую инстанцию.

Тэги: мотоклуб, масочный режим, протоколы

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