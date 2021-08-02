Президента мотоклуба хотели наказать за нарушение масочного режима другими байкерами

02.08.2021 [Общество]

30 июля  Вологодский городской суд прекратил производство по делу об административном правонарушении в отношении Президента Мотоклуба Дикий ветер по ст. 20.6.1.

"8 мая 2021 года в городе Вологде проходило открытие мотосезона, вологодские байкеры привезли в Вологду музыкальный коллектив Северный флот, планировалось, что группа отыграет для компании байкеров на улице. В последний момент местные власти внесли корректировки и сообщили, что на открытом воздухе байкерам собираться нельзя. В итоге, в срочном порядке, концерт перенесли в дворец спорта на Конева", - рассказывает исторю юрист Владимир Механиков.

Однако, полиция, при мониторинге социальных сетей мотоклуба, увидела, что на некоторых снимках байкеры стоят без масок.

" Правда когда и где сделаны эти снимки объективно не ясно. Видно некий темный зал, видно силуэты людей, а более ничего доподлинно не разобрать".

Виноватым в нарушении масочного режима сделали президента мотоклуба Дикий ветер. Полиция мотивировала свое решение тем, что  он должен следить за тем, чтобы все байкеры были в масках и соблюдали социальную дистанцию.

"Суд внимательно разобрался в материалах дела и прекратил производство ввиду недоказанности вины. Как я благодарен суду за объективное и непредвзятое отношение к рассмотрению дела, не передать словами", - заключил Владимир Механиков.

Тэги: коронавирус, маски, штрафы

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