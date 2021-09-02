Фирму из Череповца оштрафовали на 140 тысяч рублей за выплату зарплаты иностранным рабочим наличкой

02.09.2021 [Общество]

Суд оставил в силе решение о привлечении ООО «СК „Вектор“» из Череповца к административной ответственности за нарушение валютного законодательства РФ.

По материалам дела, фирма выплатила иностранным работникам зарплату за май 2019 года наличными, минуя счета в уполномоченных банках. Общая сумма выплат составляет 189 тысяч рублей. Каждый из рабочих получил по 3000 рублей.

«Налоговый орган постановлением от 11 мая 2021 года, признав данные валютные операции незаконными, привлек общество к административной ответственности по ч. 1 ст. 15.25 КоАП РФ в виде штрафа в размере 75 процентов суммы незаконной операции, которая составила 141 750 рублей», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

Фирма пыталась обжаловать решение в суде, но его оставили без изменений.

Тэги: иностранцы, рабочие, зарплата, нарушение, налоговая, штраф

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