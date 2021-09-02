В Вологде ввели компенсацию за найм жилья молодым медикам

На внеочередной сессии Вологодской гордумы 2 сентября ввели дополнительную меру соцподдержки молодых медицинских работников. Теперь они могут выбрать, чем воспользоваться: льготной ипотекой или компенсацией за найм жилья.

Льгота устанавливается с 1 сентября 2021 года до конца 2022 года. Воспользоваться ею могут врачи, медсестры или фельдшеры, впервые трудоустроенные в лечебные учреждения Вологды в этом или следующем году, сообщает пресс-служба городского парламента.

Предполагается, что специалистам каждый месяц будут выплачивать субсидию в размере 75% от суммы аренды, но не более 9 тысяч рублей.

«Сегодня в городе требуется порядка 70-80 врачей – еще несколько лет назад требовалось более 100. Также нужны фельдшеры, и новая инициатива фракции «Единая Россия» и Губернатора Олега Кувшинникова – целевой набор фельдшеров и поддержка молодых фельдшеров и врачей скорой помощи – также направлена на привлечение кадров. Нашей мерой поддержки – льготной ипотекой или компенсацией на аренду – могут пользоваться все сотрудники: врачи, медицинские сестры и фельдшеры», – отметил глава Вологды, председатель правления Вологодской медицинской ассоциации Юрий Сапожников.

Ранее NewsVo сообщал, что предложение о новой мере поддержки прозвучало на заседании круглого стола по развитию здравоохранения с участием главы региона Олега Кувшинникова и спикера Законодательного собрания Андрея Луценко. 20 августа возможность введения такой меры соцподдержки обсудили мэр Вологды Сергей Воропанов и глава города Юрий Сапожников.