Компенсацию за найм жилья предлагают ввести для медиков в Вологде

Дополнительную меру соцподдержки молодых медиков предлагают ввести в Вологде. Это выплата из бюджета, компенсация за найм жилья.

Предложение прозвучало на заседании круглого стола по развитию здравоохранения с участием главы региона Олега Кувшинникова и спикера Законодательного собрания Андрея Луценко. 20 августа возможность введения такой меры соцподдержки обсудили мэр Вологды Сергей Воропанов и глава города Юрий Сапожников.

Фото пресс-службы Гордумы Вологды

«Медики обратились на встрече к губернатору с просьбой ввести дополнительную меру соцподдержки — компенсацию найма жилого помещения. Действительно, не все молодые ребята готовы сразу брать ипотечный кредит, и на первое время их бы больше устроила компенсация за найм жилья. Возможность выбора позволит максимально учесть потребности всех специалистов и создать для них благоприятные условия», — отметил глава Вологды Юрий Сапожников.

Пресс-служба гордумы сообщает, что депутатское объединение партии «Единая Россия» подготовит проект решения и вынесет его на ближайшую сессию.

«И без увеличения суммы эту льготу можно расширить. Молодежь в здравоохранение нужно привлекать, особенно с учетом того, что в отрасль вкладываются колоссальные средства. По результатам активной работы губернатора Олега Александровича Кувшинникова с федеральным центром, запланировано почти 3 млрд рублей на строительство и развитие медучреждений нашего города. И кадры, безусловно, будут нужны», — заключил мэр Вологды Сергей Воропанов.

Льготная ипотека введена с 2021 года и предполагает дотацию на часть первого взноса по ипотеке — не более 300 тысяч рублей для семей с детьми и не более 200 тысяч рублей для семей без детей, а также частичную субсидию ежемесячного платежа. В течение первых 2,5 лет — 25 и 35% для семей без детей и с детьми соответственно. Остальные 2,5 года — в размере 50%, но не более 9 тысяч рублей для всех получателей этой меры соцподдержки.

Объем поддержки рассчитан на 20-25 специалистов в год. На сегодня льготной ипотекой пользуются 12 медиков.