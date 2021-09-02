224 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

02.09.2021 [Общество]

За минувшие сутки в Вологодской области выявили 224 новых случая коронавирусной инфекции. 234 человека выздоровели, девять умерли. Такие данные 2 сентября опубликованы на портале стопкоронавирус.рф.

С начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 62 234 пациентам. Большая часть из них — 55 697 человек — выздоровели. Согласно официальной статистике, общее количество умерших от коронавируса в Вологодской области — 1 636 человек.

Ранее NewsVo рассказывал, что среди привитых от COVID-19 россиян разыграют по 100 тысяч рублей.

Тэги: коронавирус

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