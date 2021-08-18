Среди привитых от COVID-19 россиян разыграют по 100 тысяч рублей

Осенью в России планируют разыгрывать по 100 тысяч рублей среди привитых от коронавируса жителей страны. Правила розыгрыша денежных призов утвердило правительство.

Мероприятие продлится с 1 сентября по 1 декабря. Участвовать смогут совершеннолетние россияне, у которых есть уникальный номер записи из Единого регистра вакцинированных.

Оператор лотереи — акционерное общество «Гознак». Розыгрыш пройдет на официальном сайте бонусзаздоровье.рф, там же опубликуют результаты.

Информация о призе также будет доступна в личном кабинете на Едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) и направлена push-уведомлением.

Из списка всех участников компьютер методом случайной выборки дважды определит 1000 победителей, каждый получит 100 тысяч рублей. Получить выигрыш можно будет на банковскую карту системы МИР. После подтверждения реквизитов деньги перечислят на счет. Период проведения выплат — полгода с даты розыгрыша.