Родители учеников недовольны состоянием школы в деревне Аристово к началу учебного года

Родители учеников школы в деревне Аристово недовольны состоянием школы к началу учебного года. «Ложка дёгтя в бочку мёда» — так они назвали свой пост в сообществе «Дорога жизни» в социальной сети. В этом сообществе обычно публикуется информация, которая касается переправы «Великий Устюг — Кузино, Аристово, Карасово, заречной части Красавинского сельского поселения и др.»

– 1 сентября, праздник!!! Побывали сегодня в новой школе д. Артистово и хотим поделиться своими впечатлениями. Школа должна была быть сдана 10 Августа, а по факту не готова до сих пор!!! Красную ленточку сегодня торжественно перерезали. Крыша как текла, так и продолжает течь!!! Новая плитка на потолке в разводах, по новым стенам тоже разводы!!! Столовая не готова вообще, в такой холод детям даже чая горячего не попить! Подвоз детей - это отдельная тема. Дети вынуждены после 7 уроков ждать автобус почти час, а приезжать некоторые будут с 7:30 утра. Все красиво только на словах, – говорится в сообщении.

Ранее NewsVo рассказывал, что жители посёлка Кузино в Великоустюгском районе написали открытое письмо местным властям и губернатору, в котором просили не закрывать школу в их поселке, а построить новую. На градостроительном совете было принято решение о капитальном ремонте кирпичной школы в деревне Аристово, находящейся в десяти километрах, и после того, как все работы завершат, детей из Кузино планировали возить на учебу туда.

На тот момент в школе в Аристово учились всего 15 детей, но зато здание там было кирпичное. А 65 детей в Кузино учились в двух деревянных зданиях постройки 50-х годов прошлого века.

Родители переживали, что детям из Кузино будет трудно добираться в школу, так как грунтовая дорога между населёнными пунктами находилась в аварийном состоянии.

По данным газеты «Устюжаночка» школу в Аристово отремонтировали к новому учебному году. В классах появилась новая мебель, оборудованы кабинеты химии и физики.

– Администрация района обещает решить вопрос с выездом специалистов ЦДО в Аристово для дополнительных занятий для школьников во внеурочное время, если среди учеников будут желающие, – сообщает «Устюжаночка». – Принято решение возить детей тремя рейсами и тремя - развозить по домам.

В преддверии нового учебного года в Аристовской школе прошло родительское собрание. Однако журналистов «Устюжаночки» на него не допустили.

– По информации управления образования, школа готова к новому учебному году, – прокомментировала репост сообщения родителей Администрация Великого Устюга и Великоустюгского района. – Разводы на потолочных плитках зафиксированных на фото – это результат зимних протечек кровли. В рамках текущего ремонта причину устранят, плитки будут заменены. Мелкие замечания, которые не влияют на качество образовательного процесса, будут устранены подрядчиком в ближайшие дни.

По словам представителей администрации района, столовая Аристовской школы также готова к приему детей. 1 сентября там домонтировали необходимое оборудование и провели пуско-наладочные работы. Со 2 сентября в школе в Аристово организовано питание детей.