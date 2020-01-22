Жители Кузино в Великоустюгском районе просят сохранить школу в их поселке

22.01.2020 [Общество]
Жители Кузино в Великоустюгском районе просят сохранить школу в их поселке

Жители Кузино в Великоустюгском районе написали открытое письмо местным властям и губернатору, в котором просят не закрывать школу в их поселке, а построить новую. На градостроительном совете было принято решение о капитальном ремонте кирпичной школы в деревне Аристово, находящейся в десяти километрах, и после того, как все работы завершат, детей собираются возить на учебу туда. 

— Здания школ поселка Кузино и деревни Аристово в плачевном состоянии, но ремонтировать решили здание в деревне Аристово только потому, что оно кирпичное, хотя детей школьного возраста там всего 15. Мы считаем, что в каждой ситуации нужен индивидуальный подход с учетом местных особенностей и количества обучающихся, — пишут родители в открытом письме.

65 детей из Кузино сейчас учатся в двух деревянных зданиях постройки 50-х годов прошлого века. Районные власти говорят, что ремонтировать эти здания не рентабельно, а на строительство новой школы требуется более 200 млн рублей. Поэтому и предлагается организовать подвоз учеников в Аристово, где в 2020 году запланирован ремонт кирпичного здания. Родители обращают внимание на то, что дорога туда небезопасна.

— В деревне Аристово, куда наших детей хотят отправить на обучение путем подвоза на школьном автобусе, одна из основных проблем — грунтовая дорога, которая находится в аварийном, опасном состоянии. Осенью дорога размыта, во время гололеда вовремя не подсыпается, после и во время снегопада сразу не чистится, а весной превращается в непроезжую кашеобразную субстанцию. Всё это мы наблюдаем сейчас, когда детей из Аристово возят на обучение к нам, в Кузино. После такой экстремальной поездки в школу у детей не выдерживает вестибулярный аппарат, им становится плохо, из-за чего они не в состоянии воспринимать учебную программу. Только к концу учебного дня ребенку полегчает, как нужно ехать домой, ученику снова становится плохо, из-за чего отсутствует должная подготовка домашнего задания, — говорится в обращении родителей Кузино.

В письме также говорится о том, что из Кузино в случае ЧП можно быстрее добраться до райцентра, например, доставить ребенка в больницу. Приводятся доводы о том, что, обучаясь в Кузино, школьники могут посещать кружки и секции в Великом Устюге, а из Аристово - нет.

— Мы сообщаем, что категорически против подвоза кузинских учеников в Аристово, и, заботясь об их безопасности, учиться в Аристово своих детей не отпустим. Тогда в скором времени школа в Аристово будет не востребована, — отмечается в сообщении.

 

 

 

Тэги: школы
На фото - школа в Кузино, из группы "Дорога жизни"

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