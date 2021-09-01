Трамвай №4 загорелся во время движения в Череповце

Днем 1 сентября в Череповце загорелся трамвай, следовавший по маршруту №4. Как сообщает портал Город Че, произошло задымление в салоне.

Дым заметили, когда вагон ехал по проспекту Победы. У дома №108 его остановили, пассажиров эвакуировали, на место были вызваны пожарные. Возгорание было ими ликвидировано. О причинах пожара пока не сообщается.

Ранее NewsVo сообщал, что в конце августа в Череповец поступили 11 новых трамвайных вагонов «Львёнок» с вместимостью 155 человек и один «Богатырь» — с вместимостью 170 человек. На данный момент трамваи проходят в городе обкатку без пассажиров. Водители проходят обучение. С 6 сентября планируется запустить трамваи в полноценном режиме для перевозки пассажиров по маршруту № 4.