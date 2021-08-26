12 новых трамваев поступили в Череповец

26.08.2021 [Общество]
12 новых трамваев поступили в Череповец

В Череповец поступили 11 новых трамвайных вагонов «Львёнок» с вместимостью 155 человек и один «Богатырь» — с вместимостью 170 человек. Новый транспорт город получил с помощью федерального финансирования в рамках проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экология». 

Как сообщает пресс-служба губернатора, трамваи производителя из Санкт-Петербурга отличаются современным дизайном, бесшумным плавным ходом. Вагон полностью низкопольный, есть кондиционер и специальные устройства для посадки и высадки пассажиров в инвалидных креслах. 

На данный момент трамваи проходят в городе обкатку без пассажиров. Водители проходят обучение. С 6 сентября планируется запустить трамваи в полноценном режиме для перевозки пассажиров по маршруту № 4 «Олимпийская — Доменная». Планируется, что сначала на линию выйдут первые четыре вагона. Выпуск на линию всех новых вагонов запланирован до конца сентября.

«Мы всегда думали, как сделать так, чтобы трамваи ездили быстрее. Секрет простой — мы видим в старом трамвае всего три двери и четыре ступеньки, а в новом — четыре двери и одна ступенька. По словам специалистов, вход и выход пассажиров в новых трамваях занимает не больше 15 секунд, поэтому теперь трамваи будут ездить быстрее, — рассказал мэр Череповца Вадим Германов. — Внутри трамвая есть USB-порты для зарядки телефона, будет работать Wi-Fi, предусмотрено ручное открывание для того, чтобы двери открывались, если есть выход, чтобы сохранить тепло зимой и холод летом. Ну и внешне трамваи выглядят потрясающе».

Сейчас в трамвайном парке Череповца 39 единиц подвижного состава, произведенных на Усть-Катавском вагоностроительном заводе. Многие трамваи возят пассажиров уже почти 40 лет и нуждаются в постоянном ремонте.

Ранее NewsVo сообщал, что зимой-весной 2020 года в Череповце проводили испытания трамвая производства «Уралвагонзавода» — модели 71-407. Мэр города Вадим Германов отметил, что недовольство у пассажиров вызвала планировка салона: спускаться и подниматься по крутым ступенькам неудобно. Затем в городе испытывали другую модель того же производителя - 71-415. "Богатырь" стал третьей моделью трамвая, которую испытывали в Череповце. В итоге технику именно этого производителя было решено закупить. 

Тэги: трамваи, мэрия Череповца, общественный транспорт
Фото со страницы Вадима Германова

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