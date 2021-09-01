В Грязовце 1 сентября на крыльце школы раздавали агитацию с лого «Единой России»

01.09.2021 [Общество]
В Грязовце 1 сентября на крыльце школы раздавали агитацию с лого «Единой России»

Агитационные материалы в поддержку кандидата в депутаты Госдумы от «Единой России» Валентины Артамоновой раздавали 1 сентября на крыльце школы в Грязовце. Родителям предлагали взять «Распорядок дня» с пожеланием успешного учебного года. Об этом сообщает в соцсети группа издания «Вологодская правда».

По данным авторов поста, в Вытегре на подходах к школе тоже выдавали брошюры с лого правящей партии.

Ранее NewsVo сообщал, что в январе 2021 года в Вологодской области страницы школ, учреждений допобразования, молодежных парламентов, глав муниципалитетов массово публиковали один и тот же текст, адресованный родителям. Авторы призывали взрослых не пускать школьников и студентов на "прогулки" 23 января. На некоторых страницах последнее цитируемое предложение выглядело так: "Школьники, студенты и образовательная среда – вне политики, и никто не имеет права втягивать молодёжь в различные политические действия и провокации".

Тэги: выборы, Единая Россия

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