227 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

За минувшие сутки в Вологодской области выявили 227 новых случая коронавирусной инфекции. 224 человека выздоровели, восемь умерли. Такие данные 1 сентября опубликованы на портале стопкоронавирус.рф.

С начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 62 010 пациентам. Большая часть из них — 55 463 человека — выздоровели. Согласно официальной статистике, общее количество умерших от коронавируса в Вологодской области — 1 627 человек.

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