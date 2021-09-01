МегаФон снизил тарифы для всех российских студентов

01.09.2021 [Новости компаний]
МегаФон снизил тарифы для всех российских студентов

МегаФон предложил студентам постоянно действующую 20-процентную скидку на тарифы актуальной линейки #БезПереплат. Для подключения достаточно обратиться в офис компании и предъявить студенческий билет.

«Более 70% молодёжной аудитории МегаФона пользуются тарифами линейки #БезПереплат, условия тарифов соответствуют всем актуальным потребностям молодежной аудитории и позволяют оставаться на связи с друзьями и близкими независимо от состояния счета. Смартфон и мобильный интернет сегодня стали основными инструментами не только для общения, но и для комфортного обучения. В прошлом году накануне учебного года мы предложили скидку московским студентам – предложение оказалось востребованным, и теперь студенты во всех российских регионах смогут пользоваться мобильной связью на максимально выгодных условиях», — отметил коммерческий директор МегаФона Влад Вольфсон.

Предложение актуально как для действующих, так и для новых абонентов МегаФона. При подключении можно выбрать подходящий тариф с необходимым количеством включенных минут, гигабайт интернета и дополнительных преимуществ – скидка 20% будет применяться к любому тарифу линейки #БезПереплат.

По данным МегаФона, молодёжная аудитория в возрасте от 14 до 25 лет всё чаще использует для связи мобильный интернет. За последние два года интернет-трафик в этой категории пользователей вырос в три раза, в то время как голосовой трафик — на 30%. Лидеры по трафику среди молодёжи – Москва и область, Санкт-Петербург, Самара, Краснодар и Екатеринбург. Студенты предпочитают общаться, в том числе совершать голосовые вызовы, в мессенджерах. Наиболее популярные из них – Whatsapp, Telegram и Viber. На всех тарифах линейки #БезПереплат мессенджеры не расходуют пакет интернета и остаются доступными даже при нулевом и отрицательном балансе.

Среди преимуществ тарифной линейки также безлимитные вызовы внутри сети, копилка минут и гигабайт, позволяющая сохранять неиспользованные объемы из ежемесячного пакета и использовать их в любой момент. Также, независимо от выбранного тарифа, абонентам доступен самый быстрый в России мобильный интернет и возможность бесплатно раздавать его со смартфона без ограничения скорости.

Подключить скидку могут учащиеся колледжей, техникумов, вузов и других учебных заведений в возрасте от 14 лет. Для этого с 3 сентября 2021 года нужно обратиться в любой салон МегаФона и предъявить студенческий билет. По одному студенческому билету можно подключить только один абонентский номер.

 

МегаФон – всероссийский оператор цифровых возможностей и пятикратный обладатель награды за самую высокую скорость мобильного интернета в России от международной компании Ookla. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 72 млн клиентов.

Тэги: Мегафон

ТОП НЕДЕЛИ

Мэр Вологды встретился с активистами, которые выступали за перенос строительства детсада с улицы Ярославской
Водонапорную башню на улице Сергея Орлова в Вологде продали за 6 млн рублей
Кинотеатры и театры вновь откроют в Вологодской области с 27 августа
11-летний мальчик с огнестрельным ранением умер в больнице Белозерска
В правительстве Вологодской области сменится председатель Комитета гражданской защиты населения
В Никольском районе водитель УАЗа сбил восьмилетнего велосипедиста
Мужчина и девочка-подросток пострадали в ДТП под Кич-Городком
В Вологде на перекрестке улиц Ленинградской и Гончарной сбили пешехода
Жители Вологды могут оставить отзывы о новых троллейбусных маршрутах в группе ПАТП в соцсети
Председателя совета Вожегодского райпо оштрафовали за сокрытие от налоговой 8 млн рублей

Похожие новости

Не только тетради: какие гаджеты возьмут с собой 1 сентября вологодские школьники

В МегаФоне проанализировали продажи смартфонов в интернет-магазине и в салонах компании и выяснили, что чаще всего это были смартфоны бренда Samsung

841
0

МегаФон назвал топ-5 любимых фильмов вологжан

Ко дню российского кино аналитики МегаФона вычислили, какие фильмы больше всего полюбились зрителям Вологодского региона

577
0

МегаФон добавит абонентам игровых мощностей

МегаФон и GFN.RU, эксклюзивный провайдер в России и СНГ облачного игрового сервиса GeForce NOW от NVIDIA, запускают совместную подписку. Для абонентов оператора открывается доступ к играм через облачный сервис на компьютерах любой мощности.

601
0

100 килограмм гаджетов принесли вологжане на переработку

Такими данными поделился оператор Мегафон, изучив промежуточные итоги программы trade-in.

744
0

МегаФон раздает безлимитное общение и гигабайты внутри семьи

МегаФон предложил пользователям «Первый Семейный» тариф без абонентской платы, который позволит всегда оставаться на связи с близкими

815
0

Технология VoLTE от МегаФона стала доступна на федеральном уровне

По прогнозам компании, новым стандартом голосовой связи в скором времени будут пользоваться чаще, чем классическими сервисами от 2G и 3G

620
0

Бизнес сможет быстрее выявлять конфликты в разговоре с клиентами с помощью решения от МегаФона

МегаФон предложил решение для бизнеса, которое позволяет анализировать тональность разговоров. С его помощью можно в автоматическом режиме выявлять потенциально конфликтные беседы с клиентами и улучшать качество обслуживания.

585
0

Абоненты МегаФона смогут слушать треки через Apple Music бесплатно

Пользоваться Apple Music бесплатно можно в течение года.

512
0

МегаФон научит бизнес защищаться от киберугроз

МегаФон предложил новое решение для бизнеса – обучающую платформу Security Awareness

989
0

МегаФон в Вологодской области «разогнал» скорости интернета

С начала года оператор увеличил емкость сети в полтора раза, обновив и построив более 40 базовых станций, в том числе, там, где ранее МегаФона не было

1367
0

МегаФон нашел решение для увеличения скороcтей интернета

МегаФон будет развивать собственную сеть в ближайшие семь лет в партнерстве с Huawei, Nokia и ZTE

788
0

Более 30 тысяч вологжан проверили скорость мобильного интернета в регионе

Ookla, мировой лидер в области тестирования и анализа скорости интернета, опубликовала результаты независимого исследования по качеству мобильного интернета в России. МегаФон показал лучшие результаты в стране, опередив других операторов по всем ключевым показателям.

768
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Трамвай №4 загорелся во время движения в Череповце
В Череповце продавца оштрафовали за продажу пива «Вкус 90-х» в День защиты детей
Череповчанка Арина Герасимова завершила свое выступление на Паралимпийских играх в Токио
В Грязовце 1 сентября на крыльце школы раздавали агитацию с лого «Единой России»
В Вологде незаконно уволенный сотрудник муниципального учреждения восстановился на работе через суд
Вологжанка оговорила сожителя, сообщив в полицию, что тот приставал к ее сыну
Приставы требуют с череповчанина исполнительский сбор за взыскание долга, уже погашенного добровольно
 
27.08.2021 [Общество]

В Вологде планируют организовать бесплатный сбор автопокрышек на утилизацию

1006
0
01.09.2021 [БлогоVO]

Как давно вы были в Лосте?

70
0
01.09.2021 [Обзор Прессы]

Уткино: поселок больших перспектив

251
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика