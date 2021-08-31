226 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

31.08.2021 [Общество]

За минувшие сутки в Вологодской области выявили 226 новых случая коронавирусной инфекции. 236 человек выздоровели, девять умерли. Такие данные 31 августа опубликованы на портале стопкоронавирус.рф.

С начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 61 783 пациентам. Большая часть из них — 55 239 человек — выздоровели. Согласно официальной статистике, общее количество умерших от коронавируса в Вологодской области — 1 619 человек.

Ранее NewsVo сообщал, что план по вакцинации от коронавируса в регионе выполнен на 50%. 

Тэги: коронавирус

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