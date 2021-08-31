Пистолет и обрез изъяли у жителя Вологодского района

Сотрудники уголовного розыска областного УМВД и регионального УФСБ изъяли у 35-летнего жителя Вологодского района оружие, которое тот хранил незаконно.

— В ходе обследования жилого дома прилегающего земельного участка, автотранспорта и хозяйственных построек, правоохранители обнаружили и изъяли: три единицы огнестрельного оружия, в том числе пистолет и обрез охотничьего ружья, а также основные части оружия и боеприпасы, — сообщает пресс-служба областного УМВД.

Возбуждено уголовное дело, подозреваемый арестован.

Ранее NewsVo писал, что Вологодская область оказалась в перечне регионов, где ФСБ провела в июле 2021 года спецоперации по задержанию подпольных оружейников. 26 июля пресс-служба федерального ведомства сообщила о раскрытии преступной сети, действовавшей в 25 субъектах страны.