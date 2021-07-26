ФСБ сообщила о выявлении подпольных оружейников в Вологодской области

Вологодская область оказалась в перечне регионов, где ФСБ провела в июле 2021 года спецоперации по задержанию подпольных оружейников. 26 июля пресс-служба федерального ведомства сообщила о раскрытии преступной сети, действовавшей в 25 субъектах страны.

— В июле 2021 г. в г. Москве, республиках Адыгея, Башкортостан, Крым и Мордовия, Краснодарском, Красноярском, Пермском, Ставропольском и Хабаровском краях, Амурской, Астраханской, Брянской, Белгородской, Вологодской, Владимирской, Калужской, Ленинградской, Московской, Псковской, Самарской, Саратовской, Свердловской, Смоленской и Тверской областях по адресам проживания нелегальных оружейников проведены оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, — сообщает пресс-служба ФСБ.

Участники преступного сообщества занимались производством и восстановлением боеприпасов и огнестрельного оружия с последующей продажей. Из незаконного оборота были изъяты 272 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства: автоматы, пулеметы, карабины, винтовки, ружья, пистолеты, а также более 26,5 тыс. патронов различного калибра, 130 кг взрывчатых веществ (порох, тротил, аммонал), 256 взрывателей различных модификаций.

Кроме того, в результате спецоперации была прекращена деятельность 32 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов.

Объявления о продаже боеприпасов размещались в интернете, оплата производилась через электронные платежные системы, доставка - через операторов почтовой связи и транспортно-экспедиционные компании.