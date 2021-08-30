225 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

За минувшие сутки в Вологодской области выявили 225 новых случая коронавирусной инфекции. 228 человек выздоровели, семь умерли. Такие данные 30 августа опубликованы на портале стопкоронавирус.рф.

С начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 61 557 пациентам. Большая часть из них — 55 003 человека — выздоровели. Согласно официальной статистике, общее количество умерших от коронавируса в Вологодской области — 1 610 человек.

Ранее NewsVo сообщал, что план по вакцинации от коронавируса в регионе выполнен на 50%.