Сбор средств на создание виртуального тура по деревне Тимонихе проходит в Вологде

Сбор средств на создание виртуального тура по деревне Тимонихе начал вологодский Центр писателя Василия Белова.

– Трудно порой добраться в деревню Тимониху Харовского района Вологодской области. Мы хотим создать виртуальный тур по дому Василия Ивановича Белова, по окрестностям, где он вырос, – говорится в сообщении на сайте центра. – На данный момент территориальная удалённость малой родины Белова, деревни Тимониха Харовского района Вологодской области, делает почти невозможным посещение родного дома писателя.

Организаторы сбора – команда людей, которые любят и ценят творчество русского писателя Василия Белова: сотрудники библиотек, фотографы, почитатели творчества.

По задумке создателей виртуальным туром на сайте Центра писателя смогут бесплатно пользоваться все, кто интересуется или изучает творчество Василия Белова.

Сообщается, что собранные средства будут потрачены на оплату проезда до деревни и оплату работы фотографа. Планируется, что фотографом проекта будет Алексей Южаков, один из ведущих специалистов по виртуальным и 3D-турам в Вологде. Среди его работ виртуальные туры в Музей «Семенково», Дом купца Извощикова и другие достопримечательности.

– Будем снимать панораму сверху, внутри дома Василия Белова, внутри церкви, у памятника писателю.

Тур планируется опубликовать в день рождения Василия Белова в этом году – 23 октября.

Присоединиться к сбору и следить за его пополнением можно по ссылке на сайте Planeta.ru.

Василий Иванович Белов – русский писатель, поэт и сценарист, один из крупнейших представителей «деревенской прозы».

Родился 23 октября 1932 года в деревне Тимониха (сейчас это Харовский район Вологодской области). Получил известность как родоначальник «деревенской прозы». Его творчество многие знают по повестям «Привычное дело» и «Плотницкие рассказы». Также известен своими этнографическими очерками в журналах «Лад» и «Повседневная жизнь русского Севера». Скончался 4 декабря 2012 года. Похоронен на родине в Тимонихе.

