Вологжанина отправили на исправительные работы за публикацию в соцсети переписки бывшей жены

В Вологодском районе суд вынес приговор 37-летнему местному жителю, признанному виновным в нарушении неприкосновенности частной жизни бывшей жены, а также нарушении тайны переписки и неправомерном доступе к компьютерной информации.

Как newsVO сообщал ранее, в марте 2021 года мужчина получил доступ к телефону, который раньше принадлежал потерпевшей и зашёл на её страницу в социальной сети.

«При этом, он ознакомился с личной перепиской женщины и распространил ее среди знакомых, а также изменил настройки персональной страницы, блокировав к ней доступ со стороны 37-летней потерпевшей», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области

Осуждённому назначено наказание в виде десяти месяцев исправительных работ с испытательным сроком в один год.