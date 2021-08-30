Вологжанина отправили на исправительные работы за публикацию в соцсети переписки бывшей жены

30.08.2021 [Общество]

В Вологодском районе суд вынес приговор 37-летнему местному жителю, признанному виновным в нарушении неприкосновенности частной жизни бывшей жены, а также нарушении тайны переписки и неправомерном доступе к компьютерной информации.

Как newsVO сообщал ранее, в марте 2021 года мужчина получил доступ к телефону, который раньше принадлежал потерпевшей и зашёл на её страницу в социальной сети.

«При этом, он ознакомился с личной перепиской женщины и распространил ее среди знакомых, а также изменил настройки персональной страницы, блокировав к ней доступ со стороны 37-летней потерпевшей», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области

Осуждённому назначено наказание в виде десяти месяцев исправительных работ с испытательным сроком в один год.

Тэги: тайна переписки, соцсети, приговор, исправительные работы

ТОП НЕДЕЛИ

Смеётся вся страна: в Вологодской области началась предвыборная гонка
Виновника ДТП с четырьмя погибшими в Сокольском районе задержали в аэропорту Шереметьево
Вологодский губернатор объявил об увеличении зарплат бюджетников на 10% с сентября
Мэр Вологды пожаловался на неурожай картошки
Мэр Вологды встретился с активистами, которые выступали за перенос строительства детсада с улицы Ярославской
Водонапорную башню на улице Сергея Орлова в Вологде продали за 6 млн рублей
Кинотеатры и театры вновь откроют в Вологодской области с 27 августа
Продлен прием абитуриентов на свободные бюджетные места в вологодских вузах и ссузах
Заведующий моногоспиталем в Череповце рассказал о новых проявлениях коронавируса
В правительстве Вологодской области сменится председатель Комитета гражданской защиты населения

Похожие новости

Житель Вологодского района незаконно распространил переписку бывшей жены в соцсети

За нарушение неприкосновенности частной жизни ему грозит до двух лет лишения свободы

1166
0

Жительницу Кириллова будут судить за нарушение тайны личной переписки

Женщина тайком от знакомого прочитала его переписку с замужней женщиной, сфотографировала и показала ее супругу

4750
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Сбор средств на создание виртуального тура по деревне Тимонихе проходит в Вологде
В Вожегодском районе двоих подростков осудили за кражу денег из отделения почты
Вологодские полицейские помогли задержать группу из 18 интернет-мошенников
В детсадах и школах Вологды начнут досрочно подключать отопление
Вологжанина отправили на исправительные работы за публикацию в соцсети переписки бывшей жены
На праздничные мероприятия приглашают городские библиотеки Вологды 1 сентября
В Вологде таксист, поссорившись с пассажиром, брызнул ему в лицо перцовым баллончиком
 
26.08.2021 [Общество]

Дороги, детские сады и фонтан: мэр Вологды провел экскурсию для журналистов и рассказал о знаковых объектах города

1404
0
30.08.2021 [БлогоVO]

Обращение независимых журналистов России к президенту и органам власти

139
0
26.08.2021 [Обзор Прессы]

В больнице Всеволожска нашли конвейер лжевакцинации

1174
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика