Житель Вологодского района незаконно распространил переписку бывшей жены в соцсети

В Вологодском районе следователи возбудили уголовное дело в отношении 37-летнего местного жителя, подозреваемого в нарушении неприкосновенности частной жизни бывшей жены.

По версии следствия, 10 марта мужчина взял телефон, который раньше принадлежал потерпевшей, и зашёл на её страницу в социальной сети. Там он прочитал её переписку с другом и сделал скриншоты, которые отправил её знакомым.

Следователям предстоит установить обстоятельства инцидента и мотивы подозреваемого. Ему грозит крупный штраф, либо обязательные, исправительные или принудительные работы, либо до четырёх месяцев ареста, либо до двух лет лишения свободы, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.