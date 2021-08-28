Жители Вологды могут оставить отзывы о новых троллейбусных маршрутах в группе ПАТП в соцсети

В администрации Вологды рассказали, что при тестировании новых троллейбусов на трех маршрутах выявлены первые проблемы.

— За 10 дней тестовой работы новых троллейбусов выявлено две проблемы: одна связана с блокировкой пассажирских дверей, вторая — с функционированием омывателя ветрового стекла. Производитель оперативно отреагировал на наши замечания. Все недочеты он устраняет сразу по гарантии, — сообщил в соцсети начальник департамента городского хозяйства Вологды Алексей Шумилов.

Он также призвал вологжан поучаствовать в тестировании маршрутов и оставить отзыв в специальной теме в группе ПАТП-1 в соцсети.

Как ранее сообщал NewsVo, три новых троллейбуса, купленные на предприятии «Транс –Альфа», вышли на линию 18 августа в Вологде - по одной машине на три тестовых маршрута. Тестирование машин продлится месяц, в этот период проезд в них будет бесплатным. Так, ежедневно, с 10 до 14 часов, троллейбусы будут ходить по трем маршрутам: №1 (ВПЗ-Вокзал), №3 (ВПЗ-Архангельская), маршрут №5 (Вокзал-Горького-Вокзал).

Аукцион на «оказание услуг финансовой аренды (лизинга) на приобретение троллейбусов» для Вологды состоялся 16 июля. На заявку откликнулась только одна фирма - «Межрегиональная лизинговая компания». За 87 918 518 рублей 77 копеек до 29 декабря 2023 года фирма, по условиям контракта, предоставила Вологде в лизинг три новых троллейбуса 1 класса без эксплуатационного пробега.

Отмечается, что все машины низкопольные, с откидными пандусами. В троллейбусе встроенная информационная система, терминалы для безналичной оплаты проезда и сервисы учета пассажиропотока. Каждый троллейбус оснащен рециркуляторами воздуха также вологодского производства – их делают на предприятии «Александра-Плюс». Еще одно новшество – USB-розетки для подзарядки телефонов и раздача по всему салона Wi-Fi. Внутри 8 камер видеонаблюдения.