С 18 августа в Вологде по трем маршрутам начнут курсировать новые троллейбусы

18.08.2021 [Общество]
С 18 августа в Вологде по трем маршрутам начнут курсировать новые троллейбусы

Три новых троллейбуса, купленные на предприятии «Транс –Альфа», выйдут на линию 18 августа в Вологде - по одной машине на три тестовых маршрута. Тестирование машин продлится месяц, в этот период проезд в них будет бесплатным, сообщает пресс-служба городской администрации. 

Так, ежедневно, с 10 до 14 часов, троллейбусы будут ходить по трем маршрутам: №1  (ВПЗ-Вокзал), №3 (ВПЗ-Архангельская), маршрут №5 (Вокзал-Горького-Вокзал). Публикуем расписание движения.

Вологжане смогут узнать новые троллейбусы по бело-зеленой расцветке и надписи на информационном табло с номером маршрута: №1, №3 или №5. В транспорте не будет кондуктора, валидаторы отключат.  

После месячного тестирования маршруты, как отмечают чиновники, доработают с учетом пожеланий вологжан. Полноценно они начнут функционировать после закупки необходимого количества техники. А три новых троллейбуса после завершения тестирования маршрутов выйдут на постоянной основе на действующий маршрут №4. Он будет работать без изменений. 

Как ранее сообщал NewsVo, аукцион на «оказание услуг финансовой аренды (лизинга) на приобретение троллейбусов» для Вологды состоялся 16 июля. На заявку откликнулась только только одна фирма -  «Межрегиональная лизинговая компания». За 87 918 518 рублей 77 копеек  до 29 декабря 2023 года фирма, по условиям контракта, предоставила Вологде в лизинг три новых троллейбуса 1 класса без эксплуатационного пробега. 

Отмечается, что все машины низкопольные, с откидными пандусами. В троллейбусе будет встроенная информационная система, терминалы для безналичной оплаты проезда и сервисы учета пассажиропотока. Каждый троллейбус будет оснащен рециркуляторами воздуха также вологодского производства – их делают на предприятии «Александра-Плюс».

Еще одно новшество – USB-розетки для подзарядки телефонов и раздача по всему салона Wi-Fi. Внутри машины установят 8 камер видеонаблюдения.

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