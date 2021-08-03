Три новых троллейбуса запустят в Вологде с середины августа

Три новых троллейбуса выйдут в Вологде на маршруты: №4 «Больничный комплекс – Бригантина», № 3 «ВПЗ – Архангельская» и № 6 «Вокзал - Мира - Чернышевского - Горького - Предтеченская – Зосимовская».

– Администрация подписала контракт с лизинговой компанией о поставке новых троллейбусов. Лизингодатель, рассмотрев все предложения, решил закупить машины у АО «Транс-Альфа». Предприятие «Транс-Альфа» работает в областной столице более 25 лет, – сообщает пресс-служба Администрации города Вологды.

Решение об обновлении троллейбусного парка областной столицы было принято на Градостроительном совете, который прошел в Вологде 6 апреля при Губернаторе Олеге Кувшинникове.

– Уже в этом месяце на экспериментальные маршруты общественного транспорта выйдут три машины. Стоимость контракта с лизингодателем составляет более 87 млн рублей. При успешной реализации троллейбусов в тестовом режиме, уже в следующем году планируем закупить еще 35 единиц техники на общую сумму 760 млн рублей, – говорит мэр Вологды Сергей Воропанов.

Плановая сдача троллейбусов запланирована на начало августа.

– На сегодняшний день готовность машин примерно от 70 до 90 процентов. Все комплектующие находятся на заводе. Также мы будем обучать водителей работать на этих машинах, - сообщил председатель Правления АО «Транс-Альфа» Дмитрий Арбузов.

Стоимость одного троллейбуса с учетом выплат лизинговой компании и страховки составляет около 29 миллионов рублей. Все машины будут низкопольными с откидными пандусами. В троллейбусе будет встроенная информационная система, терминалы для безналичной оплаты проезда и сервисы учета пассажиропотока. Каждый троллейбус будет оснащен рециркуляторами воздуха также вологодского производства – их делают на предприятии «Александра-Плюс».

Еще одно новшество – USB-розетки для подзарядки телефонов и раздача по всему салона Wi-Fi. Внутри машины установят 8 камер видеонаблюдения.

Сейчас в Вологде на маршруте №4 задействовано 14 троллейбусов. Одна новая машина дополнит этот маршрут. Две другие запустят по новым маршрутам № 3 «ВПЗ – Архангельская» и № 6 «Вокзал - Мира - Чернышевского - Горького - Предтеченская – Зосимовская».

