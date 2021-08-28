С 1 сентября стартует прием заявок на участие в проекте «Заочный колледж» в Вологодской области

28.08.2021 [Общество]

Набор на обучение в рамках проекта «Заочный колледж» в Вологодской области начнется с 1 сентября.  В 2021 году его участников ждет 500 бюджетных мест в 18 профессиональных образовательных организациях.

- Прием документов на зачисление будет проходить с 1 по 30 сентября. При подаче заявления о приеме поступающий предъявляет оригинал или копию документов, удостоверяющих его личность, гражданство, оригинал или копию документа об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации, 4 фотографии, медицинскую справку при поступлении на обучение по определенным специальностям. Вступительные испытания проводятся в случае, если обучение требует у поступающих наличия определенных творческих способностей, физических и (или) психологических качеств. Перечень направлений для обучения опубликован на сайте департамента образования, - сообщает пресс-служба правительства Вологодской области. 

Ранее NewsVo сообщал, что проект «Заочный колледж» реализуется в регионе с 2020 года. Принять участие в нем могут жители области старше 22 лет, не имеющие среднего или высшего образования.  Обучение в заочной форме даст им возможность осваивать образовательную программу без отрыва от рабочей деятельности. Колледжи и техникумы Вологодской области будут в течение пяти лет ежегодно принимать на обучение в рамках проекта 500 студентов. В ходе обучения будут как теоретические, так и практические занятия, а также очные сессии с экзаменами.

Тэги: обучение, колледжи

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