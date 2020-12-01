«Заочный колледж»: в Вологодской области запустили проект для получения образования без отрыва от производства

Жители Вологодской области старше 22 лет смогут получать бесплатное профессиональное образование без отрыва от производства. В рамках нового регионального проекта «Заочный колледж» в 20 средних специальных учебных заведениях появились бюджетные места по 20 самым востребованным направлениям подготовки.

— Проект рассчитан на пять лет, по истечении которых бесплатную специальность смогут заочно получить 2,5 тысяч вологжан, не имеющих среднего или высшего образования. При этом все расходы на обучение студентов будут покрыты из регионального бюджета, — сообщает пресс-служба губернатора Вологодской области.

Колледжи и техникумы Вологодской области будут в течение пяти лет ежегодно принимать на обучение в рамках проекта 500 студентов. В ходе обучения будут как теоретические, так и практические занятия, а также очные сессии с экзаменами.

«Национальный проект „Образование“ ставит перед нами амбиционные цели по повышению уровня грамотности и образования вологжан, поэтому мы решили идти дальше, разработали свой проект, рассчитанный на работающую молодежь, и полностью профинансировали его за счет областного бюджета», — резюмировал глава региона Олег Кувшинников.

С полным перечнем специальностей, а также учебных заведениях, участвующих в проекте, можно ознакомиться на официальном сайте департамента образования Вологодской области.