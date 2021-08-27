224 новых случая коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

27.08.2021 [Общество]

За минувшие сутки в Вологодской области выявили 224 новых случая коронавирусной инфекции. 209 человек выздоровели, семь умерли. Такие данные 27 августа опубликованы на портале стопкоронавирус.рф.

С начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 60 883 пациентам. Большая часть из них — 54 333 человека — выздоровели. Согласно официальной статистике, общее количество умерших от коронавируса в Вологодской области — 1 588 человек.

Ранее NewsVo сообщал, что медицинские работники учреждений здравоохранения Вологодской области, участвующие в вакцинации от коронавируса, получат специальные социальные выплаты.

Тэги: коронавирус

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