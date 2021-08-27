Медработники, которые делают прививки от коронавируса вологжанам, получат дополнительные выплаты

27.08.2021 [Общество]

Медицинские работники учреждений здравоохранения Вологодской области, участвующие в вакцинации от коронавируса, получат специальные социальные выплаты. Об этом накануне в ходе заседания оперштаба заявил губернатор Олег Кувшинников. 

— Выплаты предоставят врачам (фельдшерам), осуществляющим осмотр граждан непосредственно перед вакцинацией и медсестрам, выполняющим инъекции. Размер выплаты — 1000 рублей за один рабочий день, в котором специалистом выполнен план вакцинации: не менее 35 вакцинаций в день на одного медработника, — сообщает пресс-служба губернатора. 

На осуществление выплат из областного бюджета будет направлено 27,2 млн рублей. Планируется, что постановление регионального правительства о назначении выплат будет действовать до 31 октября включительно. 

Тэги: вакцинация, коронавирус

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